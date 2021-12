Egalité professionnelle : un baromètre pour l’évaluer dans les collectivités

Egalité professionnelle

Publié le 01/12/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : France, Toute l'actu RH

Chaque collectivité peut désormais savoir où elle en est en matière d’égalité femme-homme en utilisant un baromètre mis au point par des centres de gestion. Un outil numérique complété par un logiciel d’aide à l’élaboration du plan d’action dans ce domaine.

Comment évaluer l’égalité professionnelle dans les collectivités ? « Dans le secteur privé, il existe un outil, l’Index Égalité femme-homme , mais il n’y avait rien dans le secteur public », relate Nathalie Parlant, directrice du centre de gestion (CDG) de Charente-Maritime. C’est pour combler ce manque que les élus des CDG de Charente-Maritime et des Pyrénées-Atlantiques ont lancé, avant l’été, l’idée d’un baromètre, avec l’observatoire de l’emploi et de la fonction publique de Nouvelle-Aquitaine, chargé de sa conception, ainsi que les CIG de la Petite Couronne et de la Grande Couronne.

12 indicateurs

Pour l’élaborer, ils se sont appuyés sur le centre Hubertine Auclert. Ce centre de ressources francilien pour l’égalité femmes-hommes, baptisé du nom d’une pionnière du féminisme ...

