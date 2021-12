Ordonnateurs, comptables, tous responsables !

Analyse

Petite révolution dans le régime de responsabilité juridique des gestionnaires et des comptables. L’asymétrie jusque-là en place est largement érodée afin de promouvoir un système plus simple, plus clair et plus lisible, qui devrait permettre au Trésor public d’avoir un contrôle plus qualitatif et moins formel… et aux ordonnateurs d’être en première ligne en cas de faute.

L’Assemblée a adopté vendredi 12 novembre, l’article 41 du projet de loi de finances (PLF) 2022 habilitant le gouvernement à réformer par ordonnance ; adoption sans modification à l’exception d’un amendement étendant le champ de la réforme aux organismes de sécurité sociale.

Ce projet n’est pas une remise en cause de la comptabilité publique : le principe fondamental de la séparation des ordonnateurs et comptables est pérennisé tout autant que les règles de base de la gestion publique (normes comptables, gestion budgétaire et comptable publique (GBCP)…).

Il réserve l’intervention du juge aux cas d’une gravité avérée, ce qui justifie l’existence d’un système répressif. Il ne s’agira plus de faire sanctionner par un juge le non-respect des règles formelles mais de permettre aux acteurs de recentrer leur action sur les enjeux réels, et pour ce qui concerne les comptables de se concentrer sur les contrôles à enjeux.

Une réforme justifiée

La réforme est avant tout étatique, pour tirer les leçons de l’inadaptation du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables. Sur ce sujet sensible, la réforme de 2011 n’avait pas atteint ses objectifs et l’automaticité de la mise en jeu de la responsabilité des comptables pouvait conduire à des débets sans aucune proportion avec le préjudice et en dehors de toute appréciation de la manière de servir.

L’État faisait aussi le constat que cela inhibait les prises de risque en mobilisant de manière disproportionnée les ressources humaines et techniques sur le contrôle de régularité formelle des opérations, au détriment des vrais sujets à enjeux. Ceci dans un contexte de diminution du nombre de postes comptables. La réforme vise aussi à corriger l’asymétrie surannée de responsabilité entre ordonnateur et comptable, ce dernier étant sanctionné pour les actes du premier.

Les justiciables

Le nouveau régime concernera l’ensemble des gestionnaires publics qu’ils exercent des fonctions d’ordonnateurs justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) ou pas, à l’exclusion des ministres et élus locaux. En revanche, les membres des cabinets des exécutifs locaux entreront dans le périmètre.

Quelles sanctions pour quelles fautes ?

Le nouveau régime juridictionnel vise à sanctionner non plus des manquements mais des fautes relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques et caractérisées par les deux critères de gravité et de causalité d’un préjudice financier significatif à l’organisme concerné.

Il est aussi introduit la notion de faute de gestion, correspondant à des carences graves et répétées dans l’exercice des contrôles ou à des négligences dès lors que le préjudice financier est important.

Les sanctions seront plus graduées et plus adaptées à la nature des fautes : la mise en débet disparait et sera remplacée par des amendes de droit commun, à l’identique de tous les justiciables. Le juge prononcera des amendes non assurables ni rémissibles dont le montant sera dépendant de la rémunération des agents concernés. Mais il pourra aussi prononcer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée. Ainsi le paiement sans pièce justificative dans le cadre d’un marché non reconduit au moment des paiements entraînait une mise en débet de 290 euros, il ne sera plus sanctionné.

Le paiement de mandats émis par une personne n’ayant pas délégation pour plus 5 800 euros entrainait un débat de ce montant. Il ne sera plus sanctionné car aucun préjudice financier.

Le paiement d’indemnités pour un montant non prévu légalement entrainait un débet 3,3 millions d’euros. Il entraînera dorénavant une probable sanction de l’ordonnateur et du comptable.

L’escroquerie aux faux virements était synonyme d’un débet de 1,9 million d’euros. Elle entraînera dorénavant une amende pour le comptable en cas de faute dans ses contrôles et une sanction de l’ordonnateur s’il a été négligent.

Enfin, le cas le plus illustratif de cette petite révolution est que la dépense payée irrégulièrement n’entraînera plus la sanction du comptable mais celle de l’ordonnateur.

Quelles juridictions ?

La réforme met fin à l’activité juridictionnelle des chambres régionales des comptes, et la mise en œuvre des responsabilités financières au 1er janvier 2023 sera déclinée à trois niveaux. En première instance, une chambre unique de la Cour des comptes comprendra des membres de la cour et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes. L’appel (suspensif) relèvera d’une formation mixte de jugement présidée par le premier président de la Cour des comptes et sera composée de quatre membres du conseil d’État, quatre membres de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées. Enfin, le Conseil d’État restera la juridiction de cassation.

Quelle séparation des pouvoirs ?

La séparation n’étant pas remise en cause, les comptables devront toujours veiller à la régularité des opérations de dépenses et de recettes, conformément au décret GBCP. Dit autrement, le mécanisme de la réquisition sera maintenu et des mécanismes de régulation des cas de blocage seront instaurés. Les opérations de contrôle cibleront les opérations à vrais enjeux financiers ce qui sous-tend une réforme des dispositifs de contrôle.

En abrogeant la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et en rendant justiciables de la même chambre du contentieux les ordonnateurs sauf ministres et élus (qui relevaient précédemment de la cour de discipline budgétaire et financière) et les comptables (qui étaient redevables devant les chambres régionales des comptes ou la Cour des comptes), l’État remet « l’église au milieu du village ». Mais il soulève beaucoup d’attente sur la notion de faute de gestion et de préjudice financier qui deviennent les clés de voute de la responsabilité.