Accès aux fichiers d’immatriculation : comment simplifier les prérogatives des gardes champêtres ?

Sécurité publique

Publié le 01/12/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

Réponse du ministère de l’Intérieur : Le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d’accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules, permet aux policiers municipaux et aux gardes champêtres un accès direct aux SIV (système d »immatriculation des véhicules) et au SNPC (système national des permis de conduire).

Pour bénéficier de cet accès direct dans les mêmes conditions que les agents de police municipale, les gardes champêtres doivent être individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route qu’ils sont habilités à constater.

Dans le cas contraire, les gardes champêtres doivent passer par l’intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents. L’accès direct au SIV et au SNPC se fait par l’intermédiaire du « portail polices municipales ». Les gardes champêtres habilités par le préfet peuvent y accéder grâce à un certificat numérique RGS (carte à puce et code), dont l’acquisition représente en effet une centaine d’euros par an et par agent. Cette solution n’est toutefois disponible que sur poste fixe et nécessite donc qu’un agent réalise les requêtes à la demande des patrouilles engagées sur le terrain.

Conscient des besoins des gardes champêtres et des policiers municipaux, le ministère de l’intérieur mène des travaux afin de faciliter l’accès direct des agents au SIV et au SNPC, mais également de rendre possible l’accès à d’autres traitements (Fichier des véhicules assurés (FVA) dans le cadre de l’expérimentation, Déclaration et identification de certains engins motorisés (DICEM) et DOCVERIF notamment).