« Les conférences régionales du sport ne sont pas mises sous tutelle »

Gouvernance du sport

Publié le 01/12/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

La récente modification de la convention constitutive de l’Agence nationale du Sport (ANS) interroge. La gouvernance partagée est-elle menacée ? A la veille de l’Assemblée générale de l’ANS, ce 2 décembre, David Lazarus, l’un des vice-présidents, représentant du collège des collectivités, fait le point.

Un arrêté publié au Journal officiel modifie la composition du bureau de l’Agence nationale du Sport en y intégrant la ministre chargé des sports. Est-ce le signe d’une mainmise de l’Etat ?

Non, pas plus que ça ne bouleverse le rapport de forces. La modification de la composition du bureau a fait l’objet d’un échange et d’un débat en bureau avant d’être votée en assemblée générale, en juin dernier. Je crois sincèrement que le monde sportif est bien représenté, comme le monde économique et celui des collectivités. Après, lorsqu’un ministre est à l’extérieur de l’instance, vous avez soit le risque de l’inefficacité, notamment lorsque la réponse à nos échanges dépend de l’Etat, soit celui qu’il ou elle impose tout de l’extérieur, sans débat. Là, le choix est fait à l’unanimité de l’installer ...

