« La spécialisation du centre de gestion, c’est l’avenir »

[ENTRETIEN] Association nationale des DG et DGA de centres de gestion

Publié le 01/12/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Olivier Ducrocq est le nouveau président de l'Association nationale des DG et DGA des centres de gestion (ANDCDG) depuis le 18 novembre dernier. L'administrateur général, DG du centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon développe, pour la Gazette des communes, les axes de travail du mandat.

« La défense et la place des CDG dans l’environnement territorial » est l’un des axes de travail de l’association. Sont-ils en danger ?

Disons qu’il y a toujours nécessité de défendre leur place. Les Centres de gestion sont une réponse à la baisse des moyens continue des collectivités et à la crise des vocations sur les postes d’experts. Une mission ministérielle très importante est en cours sur ce sujet. Les petites collectivités n’ont plus les moyens de recruter seules ces experts ou ont du mal à les attirer. Elles ont besoin que les centres de gestion le fassent pour elles. Il y a pour cela besoin de mutualisation – apolitique – au niveau départemental, bien sûr, mais aussi régional et national sur des sujets pointus. J’apporterai ma pierre à l’édifice pour rappeler sans cesse ...