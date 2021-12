L’Inet sur le net !

Carrières

L’Inet mise sur les réseaux sociaux, particulièrement sur le réseau Linked In où, cette année encore, a été lancée une belle promotion ! Chaque année en effet, des élèves forment un groupe communication pour valoriser les actions des étudiants sur les réseaux sociaux. Nous avons rencontré le groupe communication de la promotion Gisèle Halimi (2021/2022).

On peut les retrouver facilement, en tapant « Inet » dans le moteur de recherche Linked In. Ils sont là, les élèves de la promotion Gisèle Halimi (2021/2022) auprès de la promotion Abbé Pierre (2020/2021) et bientôt aux côtés de la 30e promotion d’élèves administrateurs au sein de l’Institut national des études territoriales (Inet).

Cette année, une série de « portraits » des élèves administrateurs de l’Inet a été publiée, et la page de l’école animée par des contenus, le tout coordonné par 3 élèves du groupe communication. Plus de 3050 « followers » sur la page LinkedIn de l’école, le célèbre réseau social professionnel.

Pour comprendre la stratégie mise en place, nous avons rencontré les 3 élèves administrateurs du groupe communication de la promotion Gisèle Halimi : Mathieu Preira, aujourd’hui en stage à Dijon Métropole, Fabienne Spohr, en stage à la ville de Lyon et Eliot Attie, en stage au département de la Lozère.

« C’est un héritage que l’on se passe d’année en année, explique Eliot Attie. Nous avons une période de formation de 18 mois… et donc les scolarités de deux promotions se chevauchent sur 6 mois. Nous devons nous coordonner pour poster des contenus. »

Le profil des « followers ? » « Des directeurs, administrateurs territoriaux essentiellement. Nous insistons sur la diversité des profils des élèves et de leur provenance, pas uniquement des Franciliens, poursuit Mathieu Preira. En tant que « groupe communication », notre travail était d’aller vers chaque élève (30 au total NDLR) pour les motiver à publier leur portrait ».

« Tout bénéfice pour les élèves administrateurs »

Fabienne Spohr ajoute : « C’est tout bénéfice pour les élèves cette visibilité sur Linked In, ils ont tout intérêt à le faire. Je suis agréablement surprise des retours que l’on peut avoir de ceux qui nous suivent sur Linked In, notamment les tuteurs de stage ! ».

Mathieu Preira note que le groupe est présent aussi sur Facebook et Twitter, mais avec une politique de communication ciblée : « Nous utilisons Twitter lorsque nous sommes présents sur des événements comme le congrès de l’Afigese par exemple ou de l’AATF. Twitter est l’outil de l’immédiateté ». Et Eliot Attie de renchérir : « Notre rôle est d’avoir une réflexivité, d’aller dans des contenus plus fouillés. Nous mobilisons les élèves pour créer ces contenus qui peuvent toucher aux finances publiques, comme à la communication de crise ».

Facebook quant à lui est réservé à la communication de l’école et de ses élèves vis-à-vis du grand public, même si la page Linked In explique de manière simple ce qu’est l’Inet (1).

Des élèves acteurs de leur formation

Spécificité de l’école des « hauts fonctionnaires territoriaux », les élèves sont « acteurs » de leur formation. Ils travaillent ainsi sur certains modules : « Nous avons publié des posts sur Linked In sur plusieurs modules de notre formation. Par exemple sur la gestion de crise, ou les territoires paisibles, car les modules sont ouverts aux élèves volontaires. Nous organisons aussi des tables rondes autour de ces sujets. C’est unique pour une école, ajoute Fabienne Spohr ».

Et Mathieu Preira de noter que cette dynamique ne se limite pas aux élèves administrateurs, car les collègues élèves ingénieurs en chefs et conservateurs de bibliothèque jouent aussi le jeu en se renvoyant la balle par hashtag interposé ! Pas de concurrence, assurent les futurs DG, mai une saine émulation sur ce réseau social professionnel où ils peuvent être « repérés » par leurs futurs employeurs… Seront-ils embauchés grâce à Linked In et leur travail dans un agenda déjà bien rempli ? Réponse en juillet 2022, quand ils entreront en poste !

