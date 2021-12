Biodiversité

La ville redonne enfin une place à la nature

Publié le 30/11/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : actus experts technique, Dossiers d'actualité, Dossiers du Club Techni.Cités, France

Cerema

Sous l’effet du changement climatique et de la crise sanitaire, le besoin de nature en ville se fait plus pressant. D’autant que la végé­tation rend des services contre la chaleur, la pollution et les inondations. Et la nature, c’est bon pour la santé !

