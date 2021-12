En Seine-et-Marne, les partenaires locaux aiguisent leurs armes contre les violences intra-familiales

Aide aux victimes

Publié le 30/11/2021 • Par Judith Chetrit • dans : A la Une prévention-sécurité, Régions

A l'instar de nombreuses collectivités, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Seine-et-Marne organisait le 25 novembre ses premières assises locales afin de “mettre en valeur les savoir-faire transverses du territoire dans la prise en charge des victimes”. Zoom sur une action partenariale qui porte ses fruits.

Depuis le début de la crise sanitaire, et rien que dans la communauté d’agglomération Melun-Val de Seine, les violences conjugales se sont accrues de 27%. Autre fait observé par le commissariat sur une plus courte période : “69 dépôts de plaintes ont été enregistrés entre le 1er et le 12 novembre 2021. Ce sont quasiment 6 plaintes par jour”, dénombre Antoine Salmon, le directeur de la sécurité publique dans le département où 1395 sur 2500 policiers ont été sensibilisés aux violences conjugales.

Partenariat local

Réunie dans un amphithéâtre de l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale à Melun, l’audience était essentiellement composée de représentants d’associations, d’agents des collectivités, de professionnels hospitaliers, de la police, de la gendarmerie ou de la justice. Depuis ...