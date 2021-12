Orange esquisse les grandes lignes de son plan « cuivre »

Télécoms

Publié le 30/11/2021 • Par Martine Courgnaud - Del Ry • dans : France

Le plan de fermeture du réseau cuivre d'Orange devait être présenté le 26 novembre au « Trip » Avicca. Au final, l'opérateur a seulement esquissé les grandes lignes du programme de « décommissionnement ». Un chantier colossal et onéreux, qu'Orange entend mener avec les collectivités.

« La conséquence logique de la réussite du chantier de la fibre optique est la fermeture du cuivre, car il est impossible d’imaginer que l’on garde deux réseaux fixes durablement », a rappelé Stéphane Richard, PDG démissionnaire d’Orange, lors du « Trip d’automne » de l’Avicca, le 26 novembre.

En effet, le chantier de la fibre optique avance plus vite que prévu, et la France dépasse de loin les autres pays européens. Avec aujourd’hui plus de 70 % de foyers raccordables, la France est loin devant l’Italie, qui n’en compte que 42 %, ou l’Allemagne et le Royaume-Uni, avec 14 % de foyers raccordables. Pour autant, plus de 27 millions d’abonnés reçoivent encore les communications par ...