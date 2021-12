Un guide interactif pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage

Tout savoir sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage : le guide proposé par la fédération Cinov et l’Untec s’adresse autant aux collectivités qu’aux bureaux d’étude.

La fédération Cinov fait évoluer son guide d’Assistance à la maîtrise d’ouvrage, conçu avec l’Union nationale des économistes de la construction (Untec). Lancé en 2018, puis régulièrement mis à jour, il est désormais disponible sous forme digitale et interactive grâce à une plateforme numérique dédiée.

« Les maîtres d’ouvrage sont souvent désemparés lors d’un nouveau projet, comme la construction d’une école ou d’une salle polyvalente. Ils connaissent peu les contraintes, les obligations, et les enjeux », indique Frédéric Lafage, président de la fédération représentative des métiers de la prestation de service intellectuels du conseil, de l’ingénierie et du numérique (Cinov). Quelle opportunité ce projet présente-t-il ? Quelle est sa faisabilité technique, culturelle ? Après les questions stratégiques, viennent les phases de pré-programmation, puis de lancement des opérations (étude de programmation, choix du concepteur, suivi du projet…). « L’AMO accompagne le maître d’ouvrage de la réflexion amont jusqu’à la construction et la réception du projet, avec une approche concrète et méthodologique », rappelle Frédéric Lafage.

Donner un cadre

Ce guide s’adresse aussi bien aux collectivités qu’aux bureaux d’étude. En effet, si la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, donne un cadre légal et réglementaire pour la maîtrise d’œuvre, autant pour la maîtrise d’ouvrage, il n’existe aucun cadre. « Chacun y met donc ce qu’il veut, dans les collectivités aussi bien que dans les bureaux d’étude ». Et cela permet également de professionnaliser la démarche pour les bureaux d’étude.

Le guide synthétise les 52 missions d’AMO à prendre en compte dans l’élaboration des projets. Dans sa version interactive, il permet désormais d’identifier directement les professionnels de la branche.