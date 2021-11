Le natural training : pratiquer le sport-santé en harmonie avec la nature

Sport-santé

Publié le 30/11/2021 • Par Sylvie Luneau • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Toute l'actu Santé Social

Lors des 11es Assises nationales de la biodiversité début novembre, quelques ateliers se sont intéressés à un sujet relativement émergent : le rapport entre sport, santé et biodiversité. La démarche innovante du Parc naturel régional Scarpe-Escaut (Nord) a été présentée.

Le concept de « One health » (« une seule santé » en français) met en avant les liens étroits qui unissent la santé humaine, celle des animaux et l’état écologique global.

Une démarche particulièrement intéressante, portée par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut (55 communes) dans le Nord, a été mise en lumière. « Nous avons constaté que nous avions de plus en plus de pratiquants d’activités sportives sur le parc, mais que cette pratique était déconnectée du territoire et du tourisme. Nous avons donc proposé de mettre en place de nouvelles activités en harmonie avec la nature, d’allier les sports de plein air avec la découverte de milieux naturels préservés » explique Christophe Ancelet, directeur du centre d’éducation à l’environnement d’Amaury, l’un des équipements pédagogiques du ...