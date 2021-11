La Cité scolaire internationale de Marseille alliera mixité sociale et attractivité du territoire

Bâti scolaire

A la rentrée 2024, la Cité scolaire internationale Jacques Chirac accueillera 2 190 élèves du primaire au lycée. Situé entre un quartier d’affaires florissant et l’arrière-port qu’il s’agit de désenclaver, ce projet a l’ambition d’être à la fois un lieu de mixité et d’égalité des chances ainsi que d’attractivité territoriale.

Rudy Ricciotti et Roland Carta, les deux architectes de la Cité scolaire, aiment les fronts marins et la végétation. La maquette du projet laisse en effet apparaître des arbres, des bosquets, des plantes diverses, occupant les fenêtres, les toits et, bien sûr, les jardins. Une roche de béton fibré se détache, rappelant la dentelle du Mucem qui a marqué les esprits des Marseillais et des visiteurs. Des stries ondulées évoquent la mer toute proche. La plus-value environnementale passe aussi par le raccordement de l’établissement au réseau de géothermie Thassalia, puisant l’eau de la mer pour réguler la température de certains bâtiments du quartier Euroméditerranée, tels le cinéma Pathé-Gaumont La Joliette ou encore les Terrasses du Port.

« Condensé d’Europe »

Rudy Ricciotti ...

