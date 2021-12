Le circuit court de l’emploi facilité

« En un an, la ville compte 345 chômeurs de moins »

Nicolas Papiachvili, adjoint au maire de Marcq-en-Barœul (38 600 hab., Nord)

« Le caractère local de la plateforme nous a séduits. Les gens ne veulent plus faire des kilomètres pour travailler. La recommandation permet, elle, de rendre les Marcquois acteurs de l’emploi : celui-ci n’est pas que l’affaire de l’Etat. La gratuité pour nos petites entreprises n’est pas neutre, là où elles pouvaient payer auparavant 1 500 euros pour un recrutement. La facilité d’utilisation et l’ergonomie – un fil d’actualité façon Facebook – sont un plus. Fin septembre, 650 entreprises et 1 231 habitants – dont, selon Keycoopt, environ 80 % demandeurs d’emploi, soit près de 1 000 sur un total de 2 200 – avaient créé un compte, 230 annonces étaient en ligne, avec 500 candidatures depuis le lancement. En un an, la ville compte 345 chômeurs de moins, la plateforme a dû y contribuer. Comme Keycoopt, la collectivité, administratrice, accède aux chiffres. On peut communiquer sur l’actualité des entreprises, des salons, etc. »