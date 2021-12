Covid-19 : le point sur la cinquième vague

Covid-19

Publié le 01/12/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Le nombre de contaminations est à la hausse. Dans une quinzaine de départements, le taux d'incidence dépasse 400, considéré comme "seuil d'alerte" en début d'année. Dans le même temps, le nombre d'hospitalisations reste contenu.

Les indicateurs épidémiques s’affolent et repartent à la hausse. Les mesures pour contenir les nouvelles contaminations et les passages à l’hôpital reviennent. Le 1er décembre, Gabriel Attal a annoncé qu’un test négatif serait demandé à quiconque veut entrer sur le territoire Français, vacciné ou non.

« La cinquième vague associée au variant Delta a commencé début octobre en métropole et s’est nettement accélérée au cours des derniers jours en relation probablement avec le changement climatique et ses conséquences sur les habitudes de vie », notait le 20 novembre le Conseil scientifique sur le Covid-19. Tour d’horizon des principaux indicateurs.

Hausses des contaminations

Les contaminations sont reparties à la hausse depuis le début du mois de ...

