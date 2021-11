Hors série feuilletable 2021

Eviter les (premiers) faux-pas

Publié le 30/11/2021 • Par Romain Mazon • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

C’est pour accompagner les élus locaux, a fortiori ceux issus des scrutins de 2020 et 2021, et les cadres territoriaux, que la « Gazette des communes » a entrepris la publication de la deuxième édition de ce « guide de bonne gestion » des collectivités locales et de leurs satellites, réalisé par Vincent Potier. Sa matière première ? Les observations et recommandations des chambres régionales des comptes que l’ancien directeur général du CNFPT a recensé, classé, et surtout commenté, sur plus de dix ans.

