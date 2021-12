Une élection municipale annulée à cause d’une liste ultraminoritaire

[Billet juridique] Contentieux

Publié le 01/12/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : Billets juridiques, France

Le Conseil d’Etat a invalidé l’élection municipale de Savigny-sur-Orge du fait d’irrégularités commises lors du dépôt d’une liste qui a obtenu 1,87% des suffrages exprimés à l’occasion du premier tour du scrutin.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Par une décision du 1er octobre dernier, le Conseil d’Etat a annulé la dernière élection municipale de Savigny-sur-Orge (37 000 hab., Essonne), qui avait vu l’écologiste Jean-Marc Defrémont l’emporter. Ce n’est évidemment pas un cas isolé. Les annulations d’élections municipales de 2020 par la justice administrative ont été relativement nombreuses, notamment car elles ont été touchées par l’épidémie de Covid-19, source d’une abstention record et du report du second tour.

Ce qui est surprenant, dans le cas de Savigny-sur-Orge, c’est la raison pour laquelle la juridiction suprême a décidé d’annuler l’élection. Le Conseil d’Etat s’est appuyé pour procéder à cette invalidation sur les irrégularités dans le dépôt d’une liste qui a ­obtenu… 1,87 % des suffrages ­exprimés lors du premier tour !

Sincérité du scrutin altérée

Selon le juge, cinq candidats de cette liste, celle d’Antoine Curatolo (SE), n’ont pas eux-mêmes rempli la mention manuscrite de déclaration de candidature. Plusieurs ont été écrites par une seule et même main. Une personne figurant sur la liste a même signifié au moment du vote qu’elle ne souhaitait pas y figurer.

Le Conseil d’Etat constate donc qu’il y a là une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Etant donné le faible score de cette liste, cela ne suffit certes pas à annuler l’élection, mais le juge du Palais- Royal constate que ce score (140 voix) est supérieur au nombre de voix (24) manquant à la liste du candidat UDI, auteur du recours, pour passer au-dessus du seuil de 10 % des suffrages exprimés et donc de pouvoir s’aligner au second tour. Et, même si cela n’avait a priori pas modifié l’identité du maire, la physionomie du conseil municipal l’aurait certainement été.

Goût amer

Le juge n’a donc pas eu d’autre choix choix que d’estimer que ces irrégularités sont « de nature à fausser le résultat dans leur ensemble », même si cette décision laissera un goût amer au maire en place : une liste confidentielle irrégulière sans lien avec l’équipe élue en vient à provoquer l’inva­lidation totale de l’élection de cette ville de taille moyenne.

Mais le Conseil d’Etat s’est retrouvé sans alternative : étant donné sa jurisprudence, il ne pouvait s’aventurer à rechercher si les voix du candidat fautif se seraient effectivement reportées sur la liste du candidat auteur du recours. Les habitants iront voter le dimanche 5 décembre et retourneront, si besoin, le 12.