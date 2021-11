Accueil

Des référendums locaux à participation variable

Publié le 29/11/2021 • Par Clément Le Foll • dans : France

Sainte-Foy-lès-Lyon, La Mulatière, Le Kremlin-Bicêtre et Charleville-Mézières organisaient ce week-end des 27 et 28 novembre 2021 des référendums locaux. Des dispositifs aux résultats contrastés, entre forte mobilisation et faible participation.

