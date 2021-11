Contrat d’engagement jeune : « Je crains que l’allocation ne soit au rabais »

Jeunesse

Publié le 29/11/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Dans un rapport d’information sur les missions locales, les sénateurs Sophie Taillé-Polian et Emmanuel Capus constataient que ces piliers de l’insertion socio-professionnelle des 16-25 ans ont joué un rôle fondamental pendant la crise sanitaire. Mardi 9 novembre, les rapporteurs ont motivé la décision de la commission des finances à proposer au Sénat de ne pas adopter l’amendement 57 au PFL 2022 créant le contrat d’engagement jeunes (CEJ). Sophie Taillé-Polian explique pourquoi.

Que pensez-vous du contrat d’engagement jeune (CEJ) annoncé par le président de la République qui doit concerner 400 000 jeunes en 2022 ?

Je suis très interrogative sur ce CEJ qui vient non seulement remplacer la Garantie jeunes, mais refonde profondément l’aide et l’accompagnement apportés aux jeunes, sans aucune évaluation ni étude d’impact. L’amendement 57, qui crée ce dispositif, a été introduit au PLF 2022 début novembre, alors que la première annonce du président de la république sur un « revenu d’engagement jeunes » date du 12 juillet. On avait donc le temps d’avoir un dispositif construit et partagé, non pas un amendement déposé à la dernière minute. Par ailleurs, l’objectif est bien trop ambitieux, car celui de 200 000 jeunes en Garantie jeunes en 2021 ne sera pas ...

