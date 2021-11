Crise des vocations dans l’enseignement : les syndicats s’inquiètent, le ministère minimise

Education

Publié le 29/11/2021 • Par Marie-Aurélie Colpin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Moins de candidats, plus de démissions, sentiment de dévalorisation… Le métier d’enseignant semble traverser une grave crise et les signaux d’alerte se multiplient.

Pour les syndicats, la crise du recrutement s’aggrave. Dans un courrier daté du 6 octobre 2021, Stéphane Crochet, secrétaire général du Se-Unsa alertait le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer « sur les difficultés importantes dans les écoles et établissements du fait du manque de personnels pour occuper les postes ».

Selon la direction générale des ressources humaines du ministère de l’Education il manquait cet été 466 postes en primaire, sur les 9 574 postes ouverts au concours du professorat des écoles et 645 dans le secondaire, sur les 10 600 postes ouverts. En 2021, les Capes (Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second degré) de mathématiques, lettres classiques et allemand ne font pas le plein.