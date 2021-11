La dégradation du patrimoine routier se poursuit

La cinquième édition du rapport de l’Observatoire national des routes (ONR), rendu public jeudi 25 novembre, conclut à une dégradation du réseau routier. Pourtant les investissements de l’Etat et des collectivités augmentent, mais ils ne semblent pas à la hauteur de l’enjeu.

Le constat est inquiétant. « Le patrimoine routier français est évalué à 2000 milliards d’euros, or on est aujourd’hui à environ 2 milliards d’investissements par an, soit un pour 1000, relevait Didier Colin, directeur général de l’Institut des routes des rues et des infrastructures pour la mobilité (Idrrim) lors de la présentation de la cinquième édition du rapport de l’Observatoire national des routes (ONR) jeudi 25 novembre 2021 (1). 68 départements et 11 métropoles ont alimenté l’enquête de l’ONR, données auxquelles s’ajoutent celle du réseau non concédé de l’Etat. Ce qui ...