Mobilisation tous azimuts contre les violences faites aux femmes

Aide aux victimes

Publié le 29/11/2021 • Par Lucien Moti • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre 2021, les pouvoirs publics ont réaffirmé leur mobilisation pour lutter contre ce fléau. Gouvernement et collectivités ont multiplié les propositions pour intensifier l'action publique.

Grande cause nationale. Alors que les violences conjugales enregistrées en 2020 par les forces de l’ordre ont connu une hausse de 10 % (lire l’encadré), les pouvoirs publics, nationaux et locaux, ont multiplié les annonces pour intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes et mieux protéger les victimes. Le gouvernement, par la voix de son Premier ministre Jean Castex, a exposé trois nouvelles mesures.

Des moyens pour protéger les victimes

Première d’entre elles, le déploiement de moyens sur le terrain sera accéléré. Cela concerne d’abord la mise à l’abri des femmes victimes. 1 000 nouvelles places d’hébergement seront ouvertes en 2022 dans le but d’améliorer leur protection et de les convaincre de quitter leur domicile. « 9 000 places seront donc dédiées à ...