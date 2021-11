Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une La réforme des indicateurs financiers, une bombe à retardement

Péréquation

La réforme des indicateurs financiers, une bombe à retardement

Publié le 29/11/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, France

©yuliiapedchenko - stock.adobe.com

Avec la fin programmée de la taxe d’habitation d’ici à 2023 et la baisse des impôts dits « de production » dès 2021, le gouvernement a intégré dans le projet de loi de finances pour 2022 une réforme des indicateurs financiers. Les cabinets CMK et Ressources consultants finances dévoilent, en exclusivité pour « La Gazette », les premiers enseignements des simulations qu’ils sont en train de réaliser sur le sujet et les effets sur les concours financiers.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Finances locales

Lois de finances

Péréquation