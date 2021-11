L’accès des femmes à des postes à responsabilité progresse dans la territoriale

Egalité professionnelle femmes-hommes

Publié le 30/11/2021 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La part des femmes nommées à des postes d’encadrement supérieur augmente. Une progression que le gouvernement attribue notamment à l’efficacité du dispositif des nominations équilibrées fixé par la loi Sauvadet, associé à un dispositif de pénalité.

Avec 34 % des postes d’encadrement supérieur occupés par des femmes au 31 décembre 2019 contre 26 % en 2014, cette septième édition du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique marque une progression, certes lente, mais constante. Très détaillée, l’étude porte sur un échantillon précis. Soit 353 collectivités territoriales et EPCI soumis à l’obligation de nominations équilibrées.

Parmi ces collectivités territoriales ayant achevé un cycle complet de cinq nominations au cours de l’année 2019, 5 sont des régions, 15 des départements, 10 des communes et 7 des EPCI de plus de 80 000 habitants. C’est visiblement entre 2018 et 2019 que s’est opérée une accélération puisque, pour l’ensemble de la fonction publique ...