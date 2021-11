Le secteur du développement économique se construit une identité

Développement économique

Publié le 26/11/2021

La fédération des agences de développement économique (CNER) fait paraître deux études, dans le cadre du forum DEV&CO21 dont la Gazette est partenaire, afin de mieux connaître les professionnels du développement économique. Leurs résultats seront également utilisés pour structurer la profession en vue de la doter d'une convention collective d'ici à 2024.

Connaître les professionnels du développement économique ; structurer la profession en vue de la création d’une convention collective. Tels sont les objectifs visés par la fédération des agences de développement économique (CNER) à travers deux études présentées le 25 novembre en clôture du forum DEV&CO21 des professionnels de l’attractivité et du développement économique, qui s’est tenu du 23 au 25 novembre 2021. « Il existe 8 000 à 10 000 professionnels du développement économique, aucune étude ne leur a été consacrée, explique Antoine Angeard, délégué général du CNER. Nous souhaitons mieux les connaître et structurer une communauté de personnes parfois isolées et qui n’ont pas forcément conscience qu’elles exercent un métier ».