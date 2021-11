« Adopter le point de vue des enfants permet de réadapter les institutions »

Aide sociale à l’enfance

Publié le 26/11/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Ancien enfant placé, étudiant en Master 2 Droit de la santé, Gautier Arnaud-Melchiorre s’est vu confier la mission « La Parole aux enfants » par Adrien Taquet. Son rapport intitulé « A (h)auteur d’enfants » a été remis le 20 novembre, journée de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), en présence de 240 enfants de l’Aide sociale à l’enfance.

En six mois, Gautier Arnaud-Melchiorre a rencontré plus 1500 enfants protégés, de tous les âges et dans différents lieux d’accueil. Il a également recueilli la parole des professionnels. Il nous raconte cette passionnante aventure et revient sur quelques-unes de ses propositions.

Quelle a été la genèse de la mission « La Parole aux enfants » ?

J’ai tout simplement écrit au secrétaire d’Etat, Adrien Taquet, en février 2021, en lui proposant d’aller à la rencontre des enfants de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) pour recueillir leur parole et il a accepté. Il ne s’agissait pas de faire un rapport d’expert, comme il y en a beaucoup, ni de proposer une réforme. Je voulais rendre un document sensible, sur le ressenti des enfants, sur leur quotidien, sur les manières parfois simples de ...