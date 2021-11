La sûreté dans les transports publics, thème de campagne pour la présidentielle ?

Mobilités

Publié le 26/11/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : Actu experts prévention sécurité, actus experts technique, France

Dans un contexte d’incertitudes liées à la cinquième vague de Covid-19, l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP) publie les résultats annuels de son Observatoire de la mobilité. A cinq mois de l’élection présidentielle, la fédération des opérateurs de transport collectif interpelle les candidats avec 20 mesures à prendre dès 2022. Le renforcement de la sûreté et la lutte contre la fraude figurent en bonne place.

Comme tous les ans, l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP) prend le pouls des Français sur leur perception et leur usage des transports collectifs urbains. Présentée jeudi 25 novembre, l’édition 2021 de l’enquête réalisée par l’Ifop (1) est particulière car elle fait suite à dix-huit mois de crise sanitaire qui ont vu s’effriter la fréquentation.

Elle s’est redressée, difficilement, à 85 % de son niveau de 2019, mais la nouvelle vague de Covid qui se profile pourrait à nouveau faire baisser le trafic de voyageurs et creuser les pertes commerciales. Elles sont estimées à plus de deux milliards sur 2020-2021.

Transports publics : l’Ile-de-France obtient 800 M€ d’aides, la province attend toujours

Cette relative désertion s’explique par la peur de la contagion dans les métros, bus ...

