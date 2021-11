Grouper les commandes au service de la qualité plutôt que du coût

Restauration scolaire

Publié le 26/11/2021 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Des établissements publics d’enseignement de Nouvelle Aquitaine se sont regroupés afin de faciliter l’accès à la commande publique des producteurs locaux. Seule exigence : des produits sains et de qualité, pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux.

Comment concilier alimentation durable et de proximité pour les cantines ? 50 % de signes officiels de qualité – 60 % pour les viandes et poissons- dont 20 % de bio, comme le demande la loi Egalim, à partir de janvier. Difficile de cocher toutes les cases, surtout quand on veut rester local et qu’on est une métropole !

Les gestionnaires qui y sont déjà parvenus, ont tracé un long chemin tissé de relations avec les producteurs régionaux. Connaissance mutuelle, mise en adéquation de l’offre avec la demande publique… La construction de la confiance demande d’autant plus de temps que l’acheteur est exigent. Si certains labels permettent une présélection, ils ne satisfont pas forcément à tous les critères attendus. A l’inverse, des petits producteurs locaux, non expertisés par un tiers ...

