Le nouveau guide de la vie nocturne prend en compte la crise sanitaire et la dimension européenne

Publié le 26/11/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

La Plateforme de la vie nocturne publie une nouvelle édition de son guide méthodologique, qui prend en compte le contexte de crise sanitaire. Autre nouveauté : des fiches pratiques présentant les initiatives de villes européennes.

Après un premier guide publié en 2020, la Plateforme de la vie nocturne, collectif de réflexion créé en 2017 et regroupant élus, agents des collectivités et représentants de l’Etat, experts des politiques culturelles, de sécurité et de santé publiques, a remis l’ouvrage sur le métier pour l’enrichir de deux nouvelles dimensions :

l’expérience de villes européennes ;

la prise en compte du contexte sanitaire dégradé par la pandémie de covid, avec l’introduction de la notion de gestion de crise.

Panorama des politiques de vie nocturne

Le guide se compose de quatre grandes parties :

la typologie des parties prenantes à mobiliser ;

les différentes instances et processus à mettre en place, leur pilotage, et leur animation ;

la communication autour des initiatives menées ;

l’évaluation de la méthodologie et des instances.

Pour chacun de ces sujets, les auteurs mentionnent les choix opérés par les collectivités. Ils ont identifié différents modes d’approche et de gestion, notamment pour ce qui est, d’une part, du pilotage politique, et, d’autre part, du pilotage opérationnel. Ainsi, le guide esquisse un panorama des politiques de vie nocturne.

Evaluer la gestion de la vie nocturne

Les auteurs consacrent plusieurs pages au processus d’évaluation. Les questions « prioritaires » que les gestionnaires de la vie nocturne doivent se poser concernent :

l’efficacité du processus mis en œuvre ;

son efficience ;

sa pertinence par rapport aux attentes des parties prenantes ;

l’adéquation aux spécificités territoriales.

Les auteurs proposent d’aller plus loin dans l’évaluation, en s’intéressant à la cohérence du processus de gestion de la vie nocturne avec les modes de décision dans d’autres champs de compétences de la ville. De même, ils proposent de regarder cette cohérence avec les modes de prise de décision des autres échelons territoriaux (métropoles notamment).

Enfin, ils invitent à évaluer « l’impact systémique du processus » (influence sur les prises de décision de la collectivité dans d’autres domaines, développement de relations des acteurs de la vie nocturne avec des acteurs d’autres projets, diffusion d’une culture de la participation au sein de la ville).