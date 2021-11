Cinquième vague : un décret introduit les nouvelles règles

Crise sanitaire

Publié le 26/11/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, Textes officiels santé social, TO parus au JO

Après les annonces faites par le ministre de la Santé Oliver Véran, le 25 novembre, un décret du même jour, publié dès le lendemain, introduit dans le décret du 1er juin de nouvelles mesures.

Ce texte officialise, pour les personnes de plus de 65 ans, l’obligation de recevoir une dose de rappel pour maintenir valide leur schéma vaccinal à partir du 15 décembre 2021,. Pour le moment, le décret n’impose rien aux personnes âgées de 18 à 64 ans.

Les règles relatives au port du masques sont elles aussi modifiées. Dans les établissements sportifs couverts et ceux de plein air, le port du masque devient obligatoire dans leurs espaces extérieurs. De même pour les salles de danse, d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, et les chapiteaux, tentes et structures.

Pour constituer son passe sanitaire, le test PCR doit désormais être réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement.

L’accès aux remontées mécaniques est soumis à la présentation d’un passe sanitaire. Le port du masque redevient obligatoire même lorsqu’on accède à un établissement, lieux, services et événements dont l’accès est soumis à la présentation du passe sanitaire.