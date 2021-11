Pertes d’exploitations des piscines et patinoires : un décret bienvenu

Finances locales

Publié le 25/11/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu experts finances, France

Tout juste publié, le décret sur les dotations relatives à la compensation des pertes d’exploitation des services publics locaux, ravit les élus et en charge du sport. Particulièrement dans les collectivités propriétaires de de piscines et/ou de patinoires.

Pour l’Andes, c’est une mobilisation de 20 mois qui est sur le point de s’achever. « Nous demandions effectivement une compensation des pertes d’exploitation des complexes aquatiques en France », précise Cyril Cloup, le directeur général. Ces derniers mois, l’Andes a notamment fait remonter auprès du ministère des sports et du ministère de la Cohésion des territoires, plusieurs demandes de soutien des collectivités locales sur les pertes d’exploitation des régies locales qui gèrent « des activités dites tarifées », telles que les piscines, les patinoires etc. Chiffres à l’appui : « en 2020, la fréquentation des centres aquatiques a chuté de 55% et les recettes commerciales de 60% », poursuit-il. Avec un déficit supplémentaire moyen établi à 250 000€ sur l’année.

