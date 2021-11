Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 20 au 26 novembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Donner ses données – Accompagner les collectivités dans le déploiement local d’offres « smart » et dans une meilleure connaissance de la question des données, tel est l’objet du rapprochement entre la fédération Infranum et le Cerema. Batiactu explique ainsi que cette union des expertises s’adressera tout d’abord à des territoires de 50 000 à 150 000 habitants pour leur proposer de les mettre en relation avec des acteurs privés. Ces derniers devront concevoir des projets connectés et durables et valoriser les données territoriales. Infranum et le Cerema proposeront également des journées de travail collaboratif.

Passage en force – L’affaire Stocamine, suite (et pas fin ?). Alors que la justice avait annulé l’autorisation de confinement des déchets toxiques sur le site de Stocamine en Alsace [lire aussi notre article], l’Etat a pris le jugement au pied de la lettre pour trouver la parade. Les Echos rappellent en effet que le jugement pointait l’absence de garantie financière et technique de l’exploitant pour enfouir ces déchets. Réponse du gouvernement : il fait adopter un amendement au projet de loi de finances 2022 garantissant une aide financière de 160 millions d’euros (d’ici 2030). Ce qui n’a pas manqué de faire réagir les élus locaux, opposés – sur le principe – à cet enfouissement des déchets toxiques.

Avant l’ère tertiaire – Deux départements anticipent déjà l’obligation fixée par le décret tertiaire [lire aussi notre article] en lançant un programme mutualisé de rénovation de bâtiments médico-sociaux. Comme l’explique Actu Environnement, les deux collectivités ont adopté le dispositif SANté qui permet d’anticiper le décret tertiaire en bénéficiant d’un accompagnement d’ingénierie. Elles bénéficieront ainsi d’une expertise en génie thermique et énergétique, ainsi que de facilités pour le montage administratif, juridique et financier avec, pour but final, d’améliorer la performance énergétique d’équipements d’hébergements pour personnes âgées.

Nouveaux transports – Un reportage de La Dépêche présente le déplacement du ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, à Toulouse à l’occasion de l’inauguration de l’agence de l’innovation pour les transports. Si l’article évoque surtout les nouveautés technologiques en matière aéronautique et aéroportuaire, il n’oublie pas les mobilités légères et les trains. Après avoir évoqué l’hydrogène, le ministre a ainsi rappelé que les obstacles législatifs et réglementaires pour celles-ci étaient sur le point d’être levés.

Tête de ponts – Le programme national Ponts se déploie sur le terrain [lire aussi notre article]. Le site Actu.fr rapporte ainsi que le département du Puy-de-Dôme a lancé un diagnostic complet des quelque 800 ponts et 1700 murs de soutènement qui se trouvent sur son territoire. Les 230 communes concernées vont bénéficier du soutien du plan de Relance pour effectuer ensuite les travaux de rénovation nécessaires.

Le littoral en photo – A l’image de Lorient agglomération, lauréat des derniers Trophées de l’ingénierie territoriale [lire aussi notre article], la commune de Saint-Brévin-les-Pins (Loire Atlantique) a installé un système de surveillance du littoral. Comme l’explique France Info, il s’agit d’un petit cadre métallique sur lequel on pose un smartphone pour prendre une photo à envoyer ensuite à la collectivité.

Train-train – Avec 3,6% de trains annulés et 9,1% de taux de retard, la région des Hauts-de-France a le plus mauvais bilan de France en matière de TER. 20 Minutes souligne cependant que, en grande majorité, les causes de ces défaillances sont externes (météo, accidents de personnes, etc.).

Et aussi…

Si le département de la Gironde refuse de financer une partie de la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, il veut accélérer sur le RER métropolitain [France Bleu] ;

L’ONG Générations futures veut repousser la limite d’exposition de riverains aux pesticides agricoles [Sud Ouest].