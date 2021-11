Reims casse son contrat de transport « pour motif d’intérêt général »

La communauté urbaine du Grand Reims a adopté une délibération pour résilier son contrat de concession avec la société Mars, en charge de l’exploitation de son réseau de transports. Le directeur général des services explique le contexte et la suite à donner.

Le Grand Reims a annoncé la résiliation de son contrat de concession pour les transports publics urbains. Signé en 2006 avec la société Mars, celui-ci courait jusqu’en 2041. La clause de revoyure permet à la collectivité de sortir d’un engagement contraignant. Alors que Mars avait la charge de la conception, du financement et de la construction de la ligne de tramway, elle avait confié à Transdev (un de ses actionnaires avec Alstom, Colas, Bouygues, CDC Infrastructures et la Caisse d’Epargne Champagne-Ardenne) l’exploitation et la maintenance du réseau. François Mengin Lecreux, directeur général des services, explique les raisons qui ont poussé le Grand Reims à ...