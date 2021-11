Cinquième vague : les centres de vaccination mobilisés pour la dose de rappel

Crise sanitaire

Publié le 25/11/2021 • Par Isabelle Raynaud Laura Fernandez Rodriguez • dans : A la une, France

Mobilisation des centres de vaccination, port du masque dans les espaces intérieurs soumis au pass sanitaire, stratégie de tests et non de fermeture de classes… Retour sur les nouvelles mesures pour faire face à la cinquième vague présentées jeudi 25 novembre par le ministre de la Santé Olivier Véran.

“La France connaît à son tour une cinquième vague” et face à la hausse des contaminations, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a présenté jeudi 25 novembre la stratégie du gouvernement : “Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre -feu, ni fermeture anticipée des commerces ni limitation des déplacements”, a-t-il assuré, dans un contexte de craintes d’un renforcement des mesures restrictives à l’approche des fêtes de Noël. Passage en revue des mesures qui concernent les collectivités.

Une dose de rappel pour tous les adultes

A partir de samedi 27 novembre, le rappel vaccinal qui permet de “réactiver la mémoire immunitaire” sera ouvert à tous les adultes âgés de 18 et plus, dès 5 mois après la dernière injection reçue. Quelques minutes avant l’intervention d’Olivier Véran, la HAS a ...

