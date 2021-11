Quid de la certification et l’habilitation des personnes en charge de la maintenance des défibrillateurs en EPR ?

Sécurité publique

Publié le 25/11/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

Réponse du ministère des Solidarités et de la santé : Pour permettre de sauver la vie d’une personne en arrêt cardiaque, le défibrillateur automatisé externe (DAE) doit être en parfait état de marche. Il est donc indispensable de réaliser des contrôles périodiques pour s’assurer de son fonctionnement. L’article R. 123-60 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le propriétaire du défibrillateur, c’est-à-dire l’exploitant du défibrillateur, veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu’il exploite.

Par ailleurs, si le propriétaire de l’établissement recevant du public n’est pas l’exploitant de cet établissement, la maintenance est assurée par l’exploitant du DAE lui-même conformément aux dispositions de l’article R. 5212-25 du code de la santé publique.

L’obligation d’installer un DAE incombe au propriétaire de l’établissement recevant du public (ERP). Il est donc de facto l’exploitant du DAE au sens de l’article R. 5211-5 du code de la santé publique. L’exploitant du DAE, qui est un dispositif médical, veille à la mise en œuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour ces dispositifs médicaux conformément à l’article R. 5212-25 du code de la santé publique.

Depuis 2015, les DAE sont intégrés dans le programme de surveillance renforcée des dispositifs médicaux. Des actions d’évaluation sur les produits et des inspections chez les acteurs concernés sont ainsi effectuées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sur une période de temps déterminée.

Les opérations de maintenance du DAE doivent être conduites selon les préconisations du fabricant. Les opérations de contrôles sont consignées dans un « carnet de vie » du DAE (date de réalisation et type de vérification effectuée, personne ayant effectuée le contrôle, remplacement des électrodes, de la batterie…).

Les coordonnées de la personne responsable doivent être indiquées à proximité immédiate du DAE. En plus des contrôles réguliers, certains fabricants de DAE peuvent demander un contrôle périodique plus approfondi. Cette vérification peut être faite par l’utilisateur, le fabricant ou son distributeur ou toute autre société compétente dans le domaine. Les opérations de maintenance font l’objet de recommandations de l’ANSM disponible en ligne dans le dossier dédié aux DAE : https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/defibrillateurs-cardiaques-externes.