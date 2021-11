« Dépasser temporairement les logiques territoriales » dans les centres de tri

Plus de la moitié des poubelles jaunes accueillent désormais l’ensemble des emballages. Mais au rythme actuel, impossible d’atteindre la couverture nationale programmée pour la fin 2022. Directrice chez Citeo des services « collecte sélective et territoire », Anne-Sophie Louvel présente les mesures transitoires proposées aux collectivités pour se rapprocher de l’objectif. Des aménagements provisoires devraient voir le jour dans les centres de tri.

Rappelez-nous l’objectif de l’extension des consignes de tri.

Le but est à la fois de développer les filières de recyclage et de simplifier le geste de tri pour que les habitants mettent l’ensemble de leurs emballages et de leurs papiers dans le bac jaune. Cela demande plusieurs étapes préalables côté collectivités. Avec, d’une part, la modernisation et l’adaptation des centres de tri. Et, d’autre part, le juste dimensionnement des dispositifs de collecte, que l’on parle de la taille des bacs ou de la fréquence des ramassages. Cette extension demande aussi une communication vis-à-vis de l’usager. Elle doit rappeler les objectifs. Être claire et ...