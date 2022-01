Le département de l’Hérault recrute des assistants familiaux

Publié le 04/01/2022 • Par Territoires et Talents • dans : Contenu partenaire

Copyright (c) 2018 Fotoluminate LLC/Shutterstock. No use without permission.

Dans l’Hérault, actuellement près de 2900 enfants sont temporairement retirés à leurs parents au nom de la protection de l’enfance. Pour les accueillir, le Département embauche et forme chaque année des assistants familiaux.

Dans l’Hérault, près de 2 900 enfants sont aujourd’hui confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Pour les accueillir, le conseil départemental a d’ores et déjà agréé, recruté et formé 800 assistants familiaux. Mais les besoins sont conséquents et le Département recherche sans cesse de nouvelles familles désireuses d’accompagner au quotidien un bébé, un enfant, un adolescent ou un jeune majeur. Le manque de famille d’accueil est particulièrement criant à proximité des villes de Montpellier, Béziers, Sète et Lunel.

Un métier de la Protection de l’enfance

Les assistants familiaux interviennent dans le champ de la protection de l’enfance. Ils doivent être agréés par le service de la Protection Maternelle Infantile (PMI) du conseil départemental. Ce n’est qu’après avoir satisfait à l’évaluation menée par le service agrément territorialisé qu’ils peuvent exercer leur métier. Cet agrément est valable cinq ans.

Les assistants familiaux accueillent à leur domicile des enfants de 0 à 21 ans, notamment des adolescents, des nourrissons et des fratries. Ils s’engagent à leur apporter stabilité relationnelle, protection, soin et attention. Ils s’engagent également à respecter le secret professionnel et le devoir de discrétion et à ne pas prendre la place des parents.

Tous ces enfants ont été placés par le juge des enfants car « les conditions de leur développement physique, affectif, intellectuel et social étaient gravement compromises » chez leurs parents. Les accompagner au quotidien requiert un engagement fort, une solide expérience de vie et un très bon équilibre familial. Bien qu’il s’agisse de l’activité principale d’un seul membre, ce choix professionnel nécessite l’accord et le soutien de toute la famille.

Des agents de la fonction publique territoriale

Les assistants familiaux sont recrutés via un CDI et deviennent ainsi des agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils entrent dans le dispositif de la protection de l’enfance du conseil départemental de l’Hérault et rejoignent toute une équipe de professionnels en charge du suivi de l’enfant : éducateur, assistant social, médecin, psychologue, puériculteur, infirmier…

Leur salaire dépend du nombre d’enfants accueillis et varie selon le département de résidence. Ils disposent également d’une indemnité d’entretien pour couvrir les besoins quotidiens de l’enfant tels que la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux, les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne… Pour l’accueil d’un enfant en continu, l’assistant familial percevra au moins 2038 € brut, indemnité d’entretien incluse. La rémunération sera d’au moins 3 440 € pour deux enfants.

Pour plus de renseignements : 04 67 67 60 49

Le conseil départemental de l’Hérault : une institution au plus près des habitants Le conseil départemental de l’Hérault est l’assemblée élective qui administre le département de l’Hérault, situé dans le sud de la France, dans la région Occitanie. Son siège se trouve à Montpellier. Institution de proximité, le Département accompagne au quotidien les 1,2 millions d’Héraultais. Ses principales compétences sont l’action sociale millions d’habitants (protection de l’enfance, Revenu social de solidarité RSA), la voirie, l’éducation (gestion des collèges), la culture, le développement local, le logement, le tourisme, le financement des SDIS (sapeurs-pompiers), etc.

À LIRE AUSSI

5 bonnes raisons pour rejoindre l’Hérault



Le Département de l’Hérault a fait de la protection de l’enfance une priorité

La PMI de l’Hérault recrute des médecins