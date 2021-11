Rançongiciels : une plainte sur dix vient d’une collectivité

Cybersécurité

Une analyse du service statistique du ministère de l'Intérieur sur les plaintes déposées à la suite d'attaques par rançongiciels entre 2016 et 2020 montre que les collectivités déposent 9% des plaintes.

« Parmi les administrations publiques ayant déposé plainte suite à une attaque par rançongiciel, 89 % sont des collectivités locales, soit 9 % de l’ensemble des victimes », note le service statistique du ministère de l’intérieur (SSMSI) dans une note consacrée aux attaques par rançongiciels publiée le 24 novembre.

Près de 2000 attaques en cinq ans

L’analyse porte sur les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie entre 2016 et 2020 pour des attaques par rançongiciels. Elle donne une estimation à partir des informations enregistrées par les services lors de la saisie de la plainte et ne comptabilise pas les attaques n’ayant pas été suivies de plaintes.