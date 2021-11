Le Centre national du livre en première ligne en 2022 pour la lecture « grande cause nationale »

Lecture publique

Publié le 24/11/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Le Premier ministre a rappelé le 24 novembre les actions du gouvernement en faveur de la lecture déclarée « grande cause nationale » par le président de la République. En 2022, le Centre national du livre sera au cœur du dispositif dans le cadre de sa politique en faveur des publics éloignés de la lecture.

Six mois après le lancement de l’opération « grande cause nationale » dédiée à la lecture (1) et alors que la fin de l’année 2021 approche, le Premier ministre Jean Castex a posé des jalons pour 2022 lors d’un bilan publié le 24 novembre 2021.

1,5 M€ fléchés au Centre national du livre

Déjà impliqué dès l’été dernier dans le projet à travers l’opération Partir en livre et en accompagnant un certain nombre de projets en lien avec les ministères de la Culture, de l’Education nationale et de la jeunesse et des sports, le Centre national du livre (CNL), établissement public national sous tutelle du ministère de la Culture, sera sur le devant de la scène en 2022.

Le CNL mobilisera 1,5 million d’euros pour déployer un programme d’actions ciblées sur les enfants et les jeunes, et plus ...

