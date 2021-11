Sécurité civile

L’association Atraksis, crée en 2017 par des officiers pompiers pour réfléchir aux secours de demain, organise mardi 30 novembre à Paris une journée consacrée au « Développement managérial au sein des SDIS : à la découverte de pratiques inspirantes et durables ». Interview de Gregoire Journé, en charge du pôle Innovation management.

Vous organisez pour la première fois une journée dédiée au développement managérial dans les SDIS. Pourquoi ?

Les SDIS ont une organisation administrative très hiérarchisée qui ne répond plus ni aux besoins de nos missions, ni aux attentes de la nouvelle génération de sapeurs-pompiers. La pandémie de la Covid 19 le confirme : il faut faire évoluer les pratiques managériales des SDIS. On a besoin de plus d’agilité, de plus d’autonomie, de plus d’intelligence collective… Cette journée, qui réunira une soixantaine de cadres et managers autour de professionnels du management, se veut une journée de partages d’expériences et une journée de réflexions pour faire avancer la prise de conscience.