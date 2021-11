Bâtiment : les échéances réglementaires approchent

[SMCL] Construction

L’actualité réglementaire est florissante dans le monde du bâtiment. De l’entrée en vigueur du décret tertiaire dans l’ancien à l’avènement de la RE2020 sur le neuf, le salon des maires et des collectivités locales a permis aux élus de faire le point sur les échéances qui se profilent. Une seule certitude pour le moment, personne n’est prêt.

Représentant dans l’hexagone le quart des émissions de gaz à effet de serre, le secteur du bâtiment se prépare au monde post-carbone… avec une série de réglementations longuement discutées et qui s’apprêtent à entrer en vigueur. Attendue depuis 2018 et la loi Elan, l’application du décret dit tertiaire entre en particulier dans sa dernière ligne droite.

Avec un hic pour ce texte qui va obliger les collectivités à programmer des travaux énergétique dans leurs bâtiments de plus de mille mètres carrés afin de réduire leurs consommations : « les maires ruraux ne connaissent pas encore leurs obligations, soupirait un élu d’Ille-et-Vilaine à l’occasion du salon des maires et des collectivités locales organisé du 16 au 18 novembre. Et leurs agents ne sont pas équipés pour ça ».

Une optimisation dont il ne faut pas abuser

« Il leur reste un an pour réfléchir et prendre des décisions », détaille Anne Valachs, directrice générale du Serce, une fédération qui rassemble des entreprises de la transition énergétique et numérique. D’ici septembre 2022, les maîtres d’ouvrage devront renseigner