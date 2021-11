Clauses environnementales et sociales : « À droit constant, on peut déjà mieux faire »

Accueil

Publié le 24/11/2021 • Par Pauline Chambost • dans : Actu juridique, France

BillionPhotos.com / AdobeStock

La députée de Haute-Vienne Sophie Beaudouin-Hubière a co-écrit un rapport pour « des achats publics plus responsable », qu’elle a remis à Jean Castex fin octobre. Selon elle, pas besoin de nouvelles obligations et de sanctions pour faire de le commande publique sociale et environnementale, si ce n’est un plan annuel des achats durables pour certaines collectivités.

