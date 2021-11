Les départements montrent les dents

Décentralisation

Publié le 23/11/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Dans son discours devant le Congrès des maires, Emmanuel Macron a considéré qu’il ne pouvait y avoir « 100 politiques sociales ». Une conception de la décentralisation digne « du XIXème siècle », selon le patron de l'Assemblée des départements de France, François Sauvadet.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Le discours d’Emmanuel Macron en clôture du grand rassemblement, ce 18 novembre, de l’AMF, n’en finit pas de produire des vagues. Le nouveau chef de file de l’ADF, François Sauvadet (UDI) a fort peu goûté que le Président de la République décrive les départements comme de simples guichets d’allocations attribuées selon des critères nationaux.

« Est-ce que dans notre pays, on vote pour qu’il y ait 100 politiques sociales ? Non », avait jugé le chef de l’Etat. « L’idée qu’on va répondre aux enjeux du futur en faisant passer tout le monde sous la toise est une idée du XIXème siècle », lui a vertement répondu François Sauvadet à l’occasion de la présentation des assises des départements qui se dérouleront les 2 et 3 décembre à Bourg-en-Bresse (Ain).

Et le patron de la Côte d’Or de souligner que ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne