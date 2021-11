La riposte à la flambée de l’immobilier dans les zones touristiques s’organise

« Guéthary ne doit pas devenir un village de vacances »

Marie-Pierre Burre-Cassou, maire (SE) de Guéthary (1 300 hab., Pyrénées-Atlantiques)

« Quand j’ai vu une villa à vendre à 19 millions d’­euros dans une commune voisine, alors qu’elle l’avait été pour 7 millions quatre ans plus tôt, je suis sortie de mes gonds. J’ai écrit aux parlementaires puis au Premier ministre et à la ministre du ­Logement pour leur faire des propositions de fiscalité. Ma commune compte 50 % de résidences secondaires. A ce rythme, nous serons à 60 ou 70 % dans dix ans. ­Guéthary ne doit pas devenir un village de vacances qui vit quelques mois pendant l’année ! Il est de notre responsabilité de permettre aux jeunes, aux familles, aux seniors de se loger sur place, ce qui n’est presque plus possible.

Je suggère de créer des dispositifs incitatifs pour que les propriétaires rénovent leurs logements vacants et de taxer les locations saisonnières, de septembre à juin. Il faut aussi instaurer une garantie universelle des loyers afin d’inciter les propriétaires à louer à l’année et pouvoir sanctionner les locataires mauvais payeurs. Revoir la fiscalité des successions pour faciliter la transmission intrafamiliale d’un bien est aussi nécessaire. Enfin, il faudrait que l’abattement fiscal sur les loyers de location de logements vides à l’année soit plus incitatif. »