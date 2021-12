Prix Afigese 2021 (2/5) : Un plan stratégique politique et administratif participatif

PRIX DE L'INNOVATION CLUB FINANCES - AFIGESE

Publié le 02/12/2021 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France, Innovations et Territoires

La ville de Vertou a lancé un plan 2021-2026 de management public sur le mandat politique et administratif avec les habitants et les agents. La mobilisation des services et des citoyens autour de ce projet lui a permis de remporter le Prix Afigese 2021 dans la catégorie «management public local».

Le Club finances de « La Gazette » et l’ Afigese récompensent chaque année les collectivités faisant preuve d’innovation en matière financière ou de gestion. Nous vous présentons le lauréat 2021 dans la catégorie « management public local ».

[Vertou, Loire-Atlantique, 25 000 hab.] Après celui de 2015-2020, ­Vertou récidive avec son plan stratégique 2021-2026, lauréat du Prix du management public local de l’Afigese, grâce à une mobilisation des services et des citoyens autour du projet politique et du projet d’administration. « J’ai proposé un plan de mandature embrassant l’impul­sion politique et la force tranquille et permanente des services, comme au ­Québec », relate le maire, ­Rodolphe ­Amailland.

D’octobre 2020 à janvier 2021, un échange s’est tenu entre élus et services sur les enjeux et les orientations du mandat, « avec la même finalité : un projet de territoire », décrit la DGS , ­Laurence de Boulois.

Deux visions

Le projet administratif a été porté par le Codig à partir de la vision de la DGS, avec une définition des enjeux puis des orientations pour le mandat, en associant les 50 encadrants lors d’un séminaire de travail. En parallèle, une consultation des 400 agents de la ville – une centaine ont répondu – a ­recroisé les priorités et les actions à mener. La dernière séquence auprès des encadrants (responsables de pôles, chefs de service et Codig) a confirmé la ligne managériale attendue.

Le projet politique s’est, lui, construit à partir de la vision du maire, lors d’ateliers avec les élus. A l’occasion d’un séminaire entre exécutif et Codig, chaque élu a décliné le plan pour son secteur, guidant ainsi la mission de son DG adjoint binôme. « Ces deux projets se sont rejoints sur les enjeux d’inclusion et d’écoresponsabilité », apprécie ­Laurence de Boulois.

Le plan stratégique a été ­rédigé puis diffusé le premier trimestre 2021 dans deux versions : une pour les habitants (un plus par rapport à 2015-2020) et une, plus détaillée, pour les agents, incluant les projets politique et administratif. Maire et DGS l’ont présenté à 120 agents lors d’un webinaire et ont répondu à leurs questions.

Atelier de programmation

L’adoption de ce plan à 33 millions d’euros a été précédée d’un atelier de programmation pluri­annuelle, tenu par l’exécutif. « Le plan montre ce que l’on a choisi ensemble, mais aussi, en filigrane, ce que l’on n’a pas retenu », assure Rodolphe ­Amailland. Il se déploie actuellement, avec une évaluation annuelle et des ajustements possibles.

« On travaille à ce que chaque agent, service par service, se demande comment concrétiser ce plan à son niveau », précise ­Laurence de Boulois. Dès 2022, une plateforme participative impliquera les habitants, notamment via un budget participatif, et un comité consultatif les associera à l’évaluation. Ces outils pourraient être dupliqués pour les agents de la ville.