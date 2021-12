Le télétravail et ses perspectives

Jusque-là timidement utilisé, la crise du Covid-19 a mis la question du télétravail sous les feux de la rampe. Il a en effet permis à de nombreux salariés de poursuivre leur activité. Dans les collectivités comme dans les entreprises, à tous les niveaux hiérarchiques, ce mode de travail était l’objet de pesantes idées reçues. Ce nouveau contexte a ainsi permis l’émergence d’un nouvel encadrement réglementaire qui le rend parfaitement viable.

Différentes formes de télétravail

Avant d’évoquer les formes que peut prendre le télétravail, il est important d’en donner une définition. L’article 2 du décret n° 2016-151 nous en donne une suffisamment claire et précise pour le secteur public : « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ». Une définition quasi identique figure d’ailleurs ...