[Fiches pratiques de la police territoriale] Législation-réglementation-jurisprudence

La lutte contre les actes d’incivilités : verbalisation et transaction

Publié le 30/11/2021 • Par Frédéric Boudeau • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Controle d'un individu mis en cause. © Bertrand Holsnyder

Les actes d’incivilités ont été définis par les articles 50 et 51 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Ces textes ont été codifiés dans le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure. Malgré leur désignation non pénale, il s’agit d’infractions contraventionnelles qui relèvent de la compétence d’attribution des agents de police municipale et des gardes champêtres mais dont la sanction peut faire l’objet d’une transaction par le maire. Cette fiche analyse ces compétences.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Police municipale