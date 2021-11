[Fiche finance] FISCALITÉ et concours de l’État

La nouvelle réglementation en matière de taxe sur la consommation finale d’électricité

L’empilement des taxes, la démultiplication des systèmes de collecte et des contrôles rendent la gestion des taxes sur l’électricité coûteuse et complexe. Dans le cadre de sa réforme prévue dans le projet de loi de finances pour 2021, le législateur, en réunissant les trois composantes de la taxe sur l’électricité au sein d’un dispositif commun de gestion, a voulu à la fois, simplifier le recouvrement et rendre plus équitable la taxation en harmonisant les tarifs au moyen d’un tarif unique, pour toutes les collectivités concernées.

