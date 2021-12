[Fiche finance] CONTRÔLE DE GESTION

Le contrôle de la qualité et de la régularité de la vie associative (1)

Le contrôle des associations est une responsabilité des collectivités locales à ne pas négliger. Cette première fiche concerne le contrôle de la qualité et de la régularité de la vie associative. Centré sur les statuts et la gouvernance de l’association, ce premier contrôle est en général un bon révélateur de la dynamique dans laquelle s’inscrit l’association et des risques liés à ses modes habituels de gestion (manque de transparence, fonctionnement en vase clos, non-existence ou non-respect de procédures, contrôle interne déficient, gestion de fait…).

