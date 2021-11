Les expulsions de bidonvilles plus nombreuses qu’avant la crise sanitaire

Mal logement

Publié le 23/11/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

L’Observatoire des expulsions de lieux de vie informels a rendu public son rapport annuel portant sur la période du 1 novembre 2020 au 31 octobre 2021. Les expulsions se sont multipliées, au mépris de la crise sanitaire et de l’instruction interministérielle du 25 janvier 2018 portant sur la résorption des bidonvilles.

Créé par huit associations(1) dans la foulée de l’instruction interministérielle du 25 janvier 2018, qui était censée rendre plus humaines les expulsions et les inscrire dans une optique d’intégration des personnes et de résorption durable des bidonvilles, l’Observatoire des expulsions de lieux de vie informels vise à objectiver les résultats de cette politique publique portée par la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL). Le dernier rapport de l’Observatoire, qui vient d’être rendu public, montre cependant les défaillances de cette politique.

472 personnes expulsées par jour

Entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021, 1330 expulsions ont été recensées en France métropolitaine, alors qu’elles étaient 1079 il y a un an, et 1159 avant la crise ...