Quiz. Questions d’actualité, octobre 2021

23/11/2021

Avez-vous retenu l'essentiel de l'actualité du mois d'octobre 2021 ? Vérifiez vos connaissances avec ce quiz de 10 questions et lisez ou relisez attentivement la fiche de révision du mois écoulé, une sélection cousue main pour les candidats des concours de la fonction publique.

Avec ce quiz, vous évaluez votre niveau de préparation à l’épreuve des questions d’actualité, présente dans de nombreux concours de la filière administrative notamment. A l’écrit, comme à l’oral. Surtout, n’oubliez pas de compléter vos révisions par une prépa spécifique au(x) concours ou examens professionnels que vous préparez. Travailler en solitaire se révèle souvent une impasse, et les concours de la fonction publique sont très sélectifs !

Cela dit, quels sont les points de l’actualité à retenir du mois écoulé ? La pandémie Covid-19 et ses variants ne désarment pas, à l’échelle internationale. En France, un projet de loi proroge jusqu’à la fin du mois de juillet 2022 le régime de la sortie de crise sanitaire. Pour redresser l’économie de la France, pour « redevenir une nation qui innove », le président de la République a présenté, en octobre, le plan d’investissement France 2030. Il s’agit de « faire émerger dans notre pays et en Europe les champions de demain qui, dans les domaines du numérique, de l’industrie verte, des biotechnologies, ou encore de l’agriculture, dessineront notre avenir ». Un plan de plusieurs milliards d’euros (on ne vous dit pas combien, c’est une question du quiz !) pour gagner la « bataille de l’indépendance », a-t-il.

En effet, nous aurions pu décider de placer ce mois d’octobre sous le signe d’une préoccupation forte des pays démocratiques : l’état de droit. C’est ainsi que pour l’édition 2021 de « La Nuit du droit », organisée dans les diverses régions de France le 4 octobre, date anniversaire de la Constitution française, le Conseil constitutionnel a consacré la soirée au thème fondamental de « l’Etat de droit face aux crises ». L’attribution du prix Sakharov, du prix Nobel de littérature, sans oublier le rappel de la primauté du droit communautaire par la Commission européenne, début octobre, à la suite d’un arrêt du tribunal constitutionnel polonais résonnent fortement en ce sens.

